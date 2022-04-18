РосЗМІ: у Москві знайшли мертвими екс-віце-президента Газпромбанку з сім'єю

У столиці РФ виявлено тіла колишнього віцепрезидента Газпромбанку 51-річного Владислава Аваєва, а також його дружини та дочки. Про це пише російське держінформагентство ТАСС, повідомляє Укрінформ.

«У Москві знайшли тіла колишнього віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва та членів його сім'ї. За однією з версій слідства, чоловік убив дружину і дочку, після чого наклав на себе руки» , - поінформувало ТАСС.

Росдержінформагентство уточнює, що тіла топ-менеджера з вогнепальними пораненнями поліція виявила у квартирі на Університетському проспекті. Родичі викликали поліцію після того, як не змогли зв'язатися із сім'єю.

Двері були зачинені зсередини, слідів злому та перебування в будинку інших осіб слідство не виявило. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про вбивство двох і більше людей.

Також повідомлялося, що сьогодні помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки (1996-2000), перший заступник голови МЗС, спецпредставник президента РФ у державах СНД 77-річний В'ячеслав Трубніков.