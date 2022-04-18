Командир "Азова" просить про зелений коридор з Маріуполя

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних осіб, поранених і загиблих бійців, які заслуговують на поховання з почестями, повідомляє Українська правда.

"Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків усього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл убитих воїнів, які мають бути поховані з почестями" , - сказав в відеозверненні Прокоп.