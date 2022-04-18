США надали громадянам України спеціальний статус

Спеціальний статус для громадян України, які фізично знаходились в США, офіційно запроваджено від сьогодні.﻿ Про це заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

"Зробили важливу роботу. Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України які фізично знаходились в США від сьогодні офіційно запроваджено" , - повідомив Єрмак.

За його словами, відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено та зареєстровано завтра, 19 квітня.

Також Єрмак додав, що на прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали знаходитись на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року.

Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня зможуть скористатися цією програмою.