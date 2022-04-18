Подоляк: санкції збивають з РФ пихатість

Санкції проти Росії сильно б'ють по її пихатості. А найбільшого удару завдадуть енергетичні ембарго. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Корреспондент.

"Ми чудово розуміємо, що росіянам у їхній нинішній країні-таборі пайка та інше харчування можна суттєво урізати. Потерплять. На те він і табір. Але все-таки санкції потроху збивають зарозумілість. І зб'ють остаточно. Особливо якщо, а головне – коли всі -таки запрацюють прямі та непрямі енергетичні ембарго" , - написав Подоляк у Telegram -каналі.

Він зазначив, що керівник російського Центробанку Ельвіра Набіулліна вже попередила громадян про велику кризу, яка ось-ось "відчинить двері". Також вона зазначила, що період, коли економіка може продовжувати жити на запасах, обмежений і закінчиться у 2-3 кварталі поточного року.

"По-друге, найближчим часом РФ остаточно перестане стримувати інфляцію. Для цього просто не буде ресурсів. І ціни дуже зростуть. Водночас виникнуть системні дефіцити" , - нагадав Подоляк твердження Набіулліна.

Також, за її словами, після запровадження цьогорічних санкцій Росія одразу залишилася з половиною своїх золотовалютних резервів. Залишок резервів – це юані та золото, з якими неможливо нормально регулювати ситуацію під час санкцій.

Нагадаємо, Fitch прогнозує рекордне падіння економіки Росії. Прогнозується, що економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році.