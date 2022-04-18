США готують санкції проти військово-промислового комплексу РФ

Наступні антиросійські санкції націлять проти військово-промислового комплексу країни. Про це заявив заступник міністра фінансів США Уолл Адейєм, повідомляє Корреспондент.

"Наступний етап нашої роботи буде в тому, щоб розірвати зв'язки з військовою машиною. Частина порушувати роботу військово-промислового комплексу (РФ - ред.) і ланцюжок поставок" , - заявив Адейемо.

Він додав, що зараз Міністерство фінансів США працює над цими санкціями.