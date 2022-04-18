ОВА: ЗСУ знищили російський літак на Харківщині

У Харківській області ЗСУ знищили черговий літак агресора. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні поблизу міста Балаклія ми збили ворожий літак" , - сказав Синегубов.

Синегубов також нагадав, що російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Сьогодні від їхніх снарядів постраждали Немишлянський та Основ'янський райони міста, загинули троє людей. Також від обстрілів страждають П'ятихатки, Північна Салтівка та центр.

В області найгарячішою точкою залишається Ізюм.