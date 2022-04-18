Макрон не назвав "червону лінію" у війні РФ проти України

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати "червону лінію" для Росії у війні проти України. За його словами, таку заяву зробить Париж стороною збройного конфлікту, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Сказати, що буде "червоною лінією" (для Росії - ред.) - значить сказати, як реагувати і де" , - цитує BFM TV слова Макрона.

За його словами, назвати "червоні лінії" означає стати союзником однієї зі сторін збройного конфлікту і"вступити у війну з Росією".

"Це потрібно прораховувати, це відповідальність, яку ми на себе просто так не візьмемо" , - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запросив Макрон відвідати Київ, щоб той особисто побачив звірства російських окупантів у захоплених українських містах.

Відзначити, Макрон відмовився назвати розв'язану Росією війну проти України геноцидом. Він заявив, що українці і росіяни - це "братні" народи.