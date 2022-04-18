Єрмак повідомив про початок другої фази війни

Почалася друга фаза повномасштабної російсько-української війни, але у Збройних сил України все надійно. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє Укрінформ.

"Донбас. Багато фейків зараз поширюється про настання росіян. Почалася друга фаза війни, але скажу вам, що у ЗСУ – все надійно. Вірте в нашу армію, вона у нас дуже сильна" , - написав керівник ОП у Телеграмі.

Очікується, що битва за Донбас буде головною у другій фазі цієї війни.