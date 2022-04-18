ООС: ЗСУ знищили десятки одиниць бронетехніки та літак

У зоні операції Об'єднаних сил українські захисники відбили 7 атак загарбників, знищили 36 одиниць ворожої техніки, одну артилерійську систему, винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10». Про це заявив пресцентр штабу ООС, повідомляє Укрінформ.

"Протягом цієї доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки вмілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам" , - передає штаб у Фейсбуці.

Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет супротивника разом із розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі на сході України збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».