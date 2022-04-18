Битва за Донбас розпочалася: звернення Зеленського

Російські загарбницькі війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися, але Україна захищатиметься.﻿ Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення, повідомляє Укрінформ.

"Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми боротимемося. Ми будемо захищатися. Ми будемо це робити щодня. Нічого українського не віддамо, а чужого - нам не треба" , - наголосив президент.

Він зазначив, що на сході та півдні Української держави загарбники останнім часом намагаються атакувати трохи продуманіше, ніж це було раніше. Зеленський розповів, що вони чинять тиск, шукають слабке місце в обороні країни, щоб знайти і зайти туди основними силами.

"Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати якихось втрат, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережнішими, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, нехай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки. часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена" , – наголосив Зеленський.

Він висловив подяку всім українським бійцям, усім героїчним містам, які тримаються та захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників.