США пригрозили Китаю наслідками за підтримку Росії

Керівництво КНР повинно зробити вибір, на чиєму боці воно знаходиться в російській війні проти України, і якщо Китай допомагатиме РФ, він зазнає серйозних наслідків як з боку США, так і інших країн цивілізованого світу.﻿ Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Укрінформ.

«По-перше, ми продовжимо уважно спостерігати за рівнем підтримки, яку КНР надаватиме Росії» ,- зауважив офіційний представник Держдепартаменту США.

За його словами, якщо Китай забезпечуватиме поставки озброєння, намагатиметься допомагати Росії обійти санкції, «це спричинить серйозні наслідки» для Китаю, як з боку Сполучених Штатів, так і союзних країн».

«По-друге, настав момент, коли кожна відповідальна країна у світі має чітко заявити перед власним народом, перед міжнародним співтовариством, яку сторону вона займає в питаннях, які є фундаментальними» , - підкреслив Прайс.

Він уточнив, що ці питання стосуються жорстокості росіян, безглуздого порушення прав людини, різанини цивільного населення, а також невизнання кремлем міжнародних кордонів та заяв путіна, що Україна не має навіть права на існування як держава.

Прайс підкреслив, що КНР саме зараз має дати відповідь на ці «фундаментальні питання».

Представник Держдепу також зауважив, що поки Сполучені Штати не бачили ознак допомоги Росії з китайського боку, зокрема, зброєю. Однак, за його словами, США продовжать уважно стежити за цим.