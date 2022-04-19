МЗС: до Києва повернулися 16 диппредставництв
З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу в Києві. Станом на 18 квітня до столиці України повернулися 16 диппредставництв, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
"Сьогодні в столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв - ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану", - зазначає МЗС.