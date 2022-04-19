МЗС: до Києва повернулися 16 диппредставництв

З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу в Києві. Станом на 18 квітня до столиці України повернулися 16 диппредставництв, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.