Джерела: Байден зустрінеться з європейськими лідерами через настання РФ на Донбасі

Президент США Джо Байден скликає у вівторок зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Лідери країн обговорять нову фазу війни РФ проти України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як повідомляють джерела каналу французького телеканалу BFMTV в Єлисейському палаці, американський президент зустрінеться з главами Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.