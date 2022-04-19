Мер Херсону звернувся до президента з проханням пояснити, як їм працювати в окупації

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликає президента і владу пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками, повідомляє Новое время.

"Прошу у найкоротший термін надати роз’яснення (рекомендації) щодо дій Херсонської міськради… у разі спроб встановлення на території громади, облцентру, області військовими підрозділами РФ влади агресора, зміни прапора, введення "рубльової зони" , — пише Колихаєв.

Задля уникнення неоднозначного трактування чинних норм, що може бути підставою для притягнення посадових осіб до відповідальності, мер Херсона просить максимально (за можливості) конкретизувати дії посадових осіб, зокрема стосовно:

написання посадовими особами та працівниками заяв щодо: звільнення, переведення на віддалений режим роботи зі зміною відповідно місця розташування адміністративної будівлі міськради, посадових обов’язків та права підпису розпорядчих, фінансових та інших документів. виконання повноважень керівниками комунальних підприємств, засновником яких є міськрада… подальших дій органів місцевого самоврядування в ситуації припинення роботи управління державної казначейської служби України у Херсонській області (припинення виплат пенсій, соцвиплат, заробітних плат тощо) та функціонування підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів громади (світло-, газо-, водо-, електропостачання, вивіз сміття тощо).

Колихаєв зазначив, що місто перебуває в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень.