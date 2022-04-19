UNICEF: 6 мільйонів українців позбавлені постійного доступу до води

В результаті інтенсивних бойових дій в Україні, що призводити до руйнування мереж водо- та електропостачання, 4,6 млн осіб в Україні мають обмежений доступ до води. В цілому близько 6 млн людей щодня ведуть боротьбу за доступ до питної води, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні UNICEF в Україні.