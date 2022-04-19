Білий дім: США відмовиться від зустрічей G20 за участю представників Росії

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не братимуть участь у заходах саміту G20, на яких будуть присутні представники РФ, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Наш представник там, міністр фінансів, ясно дала зрозуміти, що вона не планує відвідувати заходи або зустрічі, в яких бере участь Росія" , - сказала Псакі.

Прессекретар Білого дому також зазначила, що президент США Джо Байден висловлював стурбованість участю Росії в G20.

Нагадаємо, Псакі заявила, що Сполучені Штати готують нові додаткові санкції щодо Росії у зв'язку з її війною проти України і хочуть не допустити її участі на саміті G20.