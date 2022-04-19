"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на вівторок, 19 квітня. Сьогодні призначено додатково 6 рейсів, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Евакуаційні поїзди на 19 квітня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
В "Укрзалізниці" також звертають увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.