"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на вівторок, 19 квітня. Сьогодні призначено додатково 6 рейсів, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Евакуаційні поїзди на 19 квітня

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

В "Укрзалізниці" також звертають увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.