Ізраїль збив випущену з сектора Газа ракету

Палестинські радикали з сектора Газа у понеділок, 18 квітня, випустили ракету по ізраїльській території, її було перехоплено системою ППО "Залізний купол", пише Константин Широкун, Deutsche Welle.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними ЦАХАЛ, у прилеглих до сектору Газа районах на півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги. Повідомлень про жертв поки не надходило.

Це перший ракетний обстріл ізраїльської території із січня. Поки що жодне з угруповань сектору Газа не взяло на себе відповідальність за нього. Зазвичай ізраїльська сторона покладає відповідальність за пуски ракет на радикальний рух ісламізму ХАМАС і завдає авіаудари у відповідь.