Міноборони Японії надасть Україні дрони і костюми хімзахисту

Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги нашій країні в протистоянні російській військовій агресії, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, так що Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну" , - йдеться в публікації відомства.

Про яку кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли буде відправлена партія - не уточнюється.

Зазначимо, раніше в США заявили, що не виключають можливість застосування РФ тактичної ядерної зброї у війні проти України. При цьому у Вашингтоні додали, що поки підготовки до цього не спостерігається.