Близько третини українських полів непридатні для посіву - ООН

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуться для посіву зернових через війну, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Серед ключових проблем - активні бойові дії, а також велика кількість мін та інших боєприпасів, залишених на полях.