Байден поговорить із союзниками про подальшу допомогу Україні
Президент США Джо Байден у вівторок 19 квітня проведе із союзниками відеоконференцію щодо подальшої допомоги Україні і санкцій. Про це, посилаючись на Білий дім, повідомляє Європейська правда.
"Президент проведе захищену відеоконференцію із союзниками й партнерами для обговорення нашої триваючої підтримки України та зусиль для притягнення Росії до відповідальності - у рамках нашої тісної координації", - повідомили в адміністрації.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.
Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.
Українських військових мають почати навчати користуватись цією артилерією найближчими днями.