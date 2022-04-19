Байден поговорить із союзниками про подальшу допомогу Україні

Президент США Джо Байден у вівторок 19 квітня проведе із союзниками відеоконференцію щодо подальшої допомоги Україні і санкцій. Про це, посилаючись на Білий дім, повідомляє Європейська правда.

"Президент проведе захищену відеоконференцію із союзниками й партнерами для обговорення нашої триваючої підтримки України та зусиль для притягнення Росії до відповідальності - у рамках нашої тісної координації" , - повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.

Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.

Українських військових мають почати навчати користуватись цією артилерією найближчими днями.