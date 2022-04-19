ОК "Південь": російські кораблі відійшли на 200 км від берегів України
Росія відвела бойові кораблі Чорноморського флоту на 200 км від берегів України. Але продовжує блокувати судноплавство, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".
"У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних і десантних кораблів відсунулося майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються", - йдеться в повідомленні.