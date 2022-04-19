Вілкул: окупанти обстріляли з важкого озброєння села у Дніпропетровській області

Російські війська обстріляли деякі села Дніпропетровської області. Окупанти використовували важке озброєння. Про це повідомив﻿ голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що вночі війська РФ масово обстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району. Йдеться про Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін.

Внаслідок обстрілів є руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектору. Жертв немає.