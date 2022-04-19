Верещук: гуманітарних коридорів 19 квітня не буде
У вівторок, 19 квітня, гуманітарні коридори для виїзду цивільного населення діяти не будуть, повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
На Донбасі продовжуються інтенсивні обстріли, окупанти відмовили в режимі тиші.
"По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська", - написала Верещук.
Тривають перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині.