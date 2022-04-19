Пентагон навчатиме ЗСУ роботі з американськими гаубицями
У Пентагоні мають намір найближчими днями розпочати навчання українських військових роботі з американськими гаубицями, повідомляє Новое время.
Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
"Ми віримо, що зможемо розпочати процес навчання українських збройних сил поводженню з гаубицями, яким ми незабаром займемося. Ці навчання проходитимуть за межами України", — повідомив він.
Представник Пентагону відмовився розповісти будь-які деталі цих навчань.
Минулого тижня президент Джо Байден оголосив про надання додаткової військової допомоги Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, розширивши її за рахунок важкої артилерії.