Пентагон навчатиме ЗСУ роботі з американськими гаубицями

У Пентагоні мають намір найближчими днями розпочати навчання українських військових роботі з американськими гаубицями, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми віримо, що зможемо розпочати процес навчання українських збройних сил поводженню з гаубицями, яким ми незабаром займемося. Ці навчання проходитимуть за межами України" , — повідомив він.

Представник Пентагону відмовився розповісти будь-які деталі цих навчань.

Минулого тижня президент Джо Байден оголосив про надання додаткової військової допомоги Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, розширивши її за рахунок важкої артилерії.