Monobank передумав закривати рахунки українців, які перебувають у Криму та ОРДЛО
Український необанк monobank передумав закривати рахунки клієнтам, які до війни виїхали на території тимчасово окупованих українських Криму, Донецька та Луганська, повідомляє Новое время.
Про це співзасновник проєкту Олег Гороховський написав у Telegram.
"Ми не закриватимемо рахунки клієнтам, які виїхали до 24.02 до Криму та в ОРДЛО", — написав Гороховський.
Він підкреслив, що банк не прийматиме рішення, яке викликає невдоволення у більш ніж 30% опитаних на сторінці самого Гороховського у Facebook.
"Не час сваритися між собою. Є спільний ворог, а решта зачекає", - підсумував банкір.
Водночас він наголосив, що рішення про блокування рахунків клієнтів, які залишаються в Росії, Білорусі, Північній Кореї, Сирії та Еритреї, залишається незмінним.
Днем раніше Горохівський оголосив, що monobank припиняє обслуговувати карти українців, які перебувають у Росії, Білорусі, Криму та так званій "ЛДНР".