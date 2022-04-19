Радник мера: у Маріуполі росіяни б’ють не лише по "Азовсталі", а й будинках

У заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська не лише скидають бомби на "Азовсталь", але й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних, повідомляє Українська правда.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії та танків продовжують хаотичне нанесення ударів по житловому сектору Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди.

При цьому вчора окупанти відкрили доступ цивільним в цю зону для збору речей з домівок. З урахуванням обов'язкових білих стрічок, якими росіяни позначають себе, окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "приманки" для українських снайперів" , – заявив він.

Андрющенко додав, що у зв’язку з початком наступу на сході України спостерігається тенденція ротації російських військових на найманців із так званої "ДНР".

Припускають, що це пов’язано з намаганням посилити позиції в частині наступу.