Радник мера: у Маріуполі росіяни б’ють не лише по "Азовсталі", а й будинках
У заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська не лише скидають бомби на "Азовсталь", але й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних, повідомляє Українська правда.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії та танків продовжують хаотичне нанесення ударів по житловому сектору Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди.
При цьому вчора окупанти відкрили доступ цивільним в цю зону для збору речей з домівок. З урахуванням обов'язкових білих стрічок, якими росіяни позначають себе, окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "приманки" для українських снайперів", – заявив він.
Андрющенко додав, що у зв’язку з початком наступу на сході України спостерігається тенденція ротації російських військових на найманців із так званої "ДНР".
Припускають, що це пов’язано з намаганням посилити позиції в частині наступу.
"З цим виникла нова хвиля мародерства з боку російських військових. Вони масово вскривають вцілілі квартири та вивозять майно – переважно побутову техніку. Нічого нового для росіян – крадіжки та підлість", – зазначив радник мера.