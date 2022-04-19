Гайдай: у Кремінній на Луганщині війська РФ за добу знищили шість будинків

За минулу добу на Луганщині пошкоджено або зруйновано 12 будинків. Зокрема в Кремінній зруйновано шість будинків. Про це повідомляє﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум’ям – пожежі ліквідували, але чи придатні вони для життя, спірне питання" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що ворог свідомо обстрілює багатоповерхівки.

"У Рубіжному росіяни поцілили в квартиру. На щастя, власника житла вдалося врятувати – в нього чисельні осколкові поранення. Також 18 квітня в цьому місті, де вже майже нічого не залишилося, зруйнували ще два будинки. Три – у Лисичанську" , - написав Гайдай.

фото: Сергій Гайдай

Також поблизу Сєвєродонецька під обстріл потрапив автомобіль. Рятувальники змогли вчасно його відбуксирувати в безпечне місце та евакуювати людей.