Гайдай: у Кремінній на Луганщині війська РФ за добу знищили шість будинків
За минулу добу на Луганщині пошкоджено або зруйновано 12 будинків. Зокрема в Кремінній зруйновано шість будинків. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум’ям – пожежі ліквідували, але чи придатні вони для життя, спірне питання", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що ворог свідомо обстрілює багатоповерхівки.
"У Рубіжному росіяни поцілили в квартиру. На щастя, власника житла вдалося врятувати – в нього чисельні осколкові поранення. Також 18 квітня в цьому місті, де вже майже нічого не залишилося, зруйнували ще два будинки. Три – у Лисичанську", - написав Гайдай.
Також поблизу Сєвєродонецька під обстріл потрапив автомобіль. Рятувальники змогли вчасно його відбуксирувати в безпечне місце та евакуювати людей.