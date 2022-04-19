Пентагон: в Україні знаходиться 76 російських батальйонних тактичних груп

За даними Пентагону, Росія стягнула до України 76 російських батальйонних тактичних груп, повідомляє Новое время.

Представник американського оборонного відомства також повідомив, що ще близько 22 російських БТГ знаходяться на північ від України.

"З минулого тижня Росія додала 11 батальйонних тактичних груп у свої сили на сході та півдні України, внаслідок чого їхня загальна кількість досягла 76" , — зазначив він.

Поки що у Пентагону немає оцінок, де і як розосереджуватимуться конкретні російські батальйонні тактичні групи.