Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 20 800 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 802 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
- артилерійських систем – 386 од,
- РСЗВ - 132 од,
- засобів ППО - 67 од,
- літаків – 169 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки - 1495 од,
- кораблів /катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158,
- спеціальної техніки - 27,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.