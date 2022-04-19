Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 20 800 осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 802 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
  • артилерійських систем – 386 од,
  • РСЗВ - 132 од,
  • засобів ППО - 67 од,
  • літаків – 169 од,
  • гелікоптерів – 150 од,
  • автомобільної техніки - 1495 од,
  • кораблів /катерів - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158,
  • спеціальної техніки  - 27,
  • пускових установок ОТРК/ТРК -  4.

Дані уточнюються.

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