Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 20 800 осіб ліквідовано,

танків ‒ 802 од,

бойових броньованих машин ‒ 2063 од,

артилерійських систем – 386 од,

РСЗВ - 132 од,

засобів ППО - 67 од,

літаків – 169 од,

гелікоптерів – 150 од,

автомобільної техніки - 1495 од,

кораблів /катерів - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158,

спеціальної техніки - 27,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.