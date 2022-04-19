Нова Зеландія вводить санкції проти Центробанку Росії та найбільших банків країни

Нова Зеландія запроваджує санкції проти Банку Росії, Російського фонду прямих інвестицій та найбільших фінансових інституцій країни, повідомляє Новое время.

"На ці великі установи припадає приблизно 80% всіх банківських активів Росії" , — сказала міністр закордонних справ Наная Махута.

Санкції введені проти таких банків: Альфа-Банк, Банк Росія, Банк Открытие, Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Московський кредитний банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Російський національний комерційний банк, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Під удар потрапили банки, які «фінансують продовження вторгнення в Україну».