Приватбанк спростив відправку валюти на рахунки інших банків - що змінилося

ПриватБанк розширив можливості надсилання грошових переказів на картки інших банків, повідомляє Сьогодні.

Йдеться про спеціальний сервіс, за допомогою якого можна здійснювати перекази на картки та рахунки банків, які є партнерами світової системи грошових переказів Ria Money Transfer.

Повідомляється, що тепер клієнти банку можуть надсилати євро, долари чи гривні не лише на картки ПриватБанку, а й на рахунки інших банків.

"Тепер клієнти Ria можуть надсилати перекази як на карти ПриватБанку у валютах євро (EUR), доларах США (USD) або українську гривню (UAH), так і на карти інших українських банків у гривні (UAH) безпосередньо на рахунок або картку – без візиту до банк чи використання дистанційних каналів самообслуговування" , – йдеться у повідомленні.

Як переказати кошти

Щоб отримати грошовий переказ Ria з будь-якої країни світу безпосередньо на банківський рахунок або картку, потрібно при надсиланні переказу просто вказати номер рахунку або картки. Одержувач отримує повідомлення від банку про надходження грошей.