Гайдай: у Луганській області знеструмлені 215 населених пунктів

Російські війська пошкодили високовольтну лінію, внаслідок чого на Луганщині знеструмлені 215 населених пунктів. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується" , - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області.