ПК "Південь": українські військові збили ворожий безпілотник біля Одеси

ПК "Південь": українські військові збили ворожий безпілотник біля Одеси
Фото: ілюстративне. facebook/GeneralStaff.ua

Українські військові вранці, 19 квітня, збили ворожий безпілотник, який намагався здійснити розвідувальну діяльність інфраструктурних об'єктів Одеси.

Про це повідомляє﻿ Повітряне командування "Південь".

"Зранку, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - йдеться в повідомленні.

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