ПК "Південь": українські військові збили ворожий безпілотник біля Одеси
Українські військові вранці, 19 квітня, збили ворожий безпілотник, який намагався здійснити розвідувальну діяльність інфраструктурних об'єктів Одеси.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
"Зранку, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - йдеться в повідомленні.