Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ збройних сил Російської Федерації з міста Томськ.﻿﻿ Про це повідомляє прес-центр командування Десантно-штурмових військ.

"Нещодавно в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС РФ, м. Томськ", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що саме підрозділи цієї військової частини постійно приймали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

Водночас, у бою з українськими воїнами чимало "асвабадітєлєй" згоріли в полум’ї знищених бойових машин, і лише деяких вдалося ідентифікувати по наявних документах, зазначають десантники.

"Зокрема, під час огляду особистих речей одного з типового представника "руського миру" з Оренбургу, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру.

Саме фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою "виживання" при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться", – уточнили в ЗСУ.

Також по нарукавних знаках та погонах ідентифікували ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А. М., який також, як повідомляється, "закінчив своє недовге життя, як десятки інших співслужбовців, у статусі злочинця" .