Подоляк: війна в Україні може спричинити продовольчу кризу у світі

Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу в усьому світі, написав у Twitter﻿ радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Продовольчу кризу внаслідок затяжних воєнних дій в Україні прогнозують провідні аналітики.