Подоляк: війна в Україні може спричинити продовольчу кризу у світі
Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу в усьому світі, написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Продовольчу кризу внаслідок затяжних воєнних дій в Україні прогнозують провідні аналітики.
"Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити РФ через нафтове та газове ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, і інше", - написав Подоляк.