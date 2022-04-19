НБУ: понад 7 тисяч громадян купили військові ОВДП

Майже 7,4 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму близько 5,5 млрд грн, $4,7 млн та 22 млн євро, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на 18 квітня опублікував Національний банк України.

Міністерство фінансів із початку повномасштабного нападу Росії на Україну провело 16 аукціонів із продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету близько 36,4 млрд грн, $12 млн та 143,4 млн євро.

Найбільший портфель військових облігацій України сконцентрований серед банків — первинних дилерів.

"Водночас все більше громадян та представників бізнесу приєднуються до підтримки України, купуючи військові ОВДП. Станом на 18 квітня 2022 року майже 7,4 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,5 млрд грн, $4,7 млн та 22 млн євро. З них 1,5 тис. долучилися за попередній тиждень. Обсяг вкладень нерезидентів у військові облігації перевищує 50 млн грн" , — йдеться в повідомленні.

Нацбанк купив військових ОВДП на 40 млрд грн.