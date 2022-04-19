Запорізька ОВА: в Кирилівці окупанти розміщують "Гради" на базах відпочинку

У Кирилівці військові РФ риють окопи та встановлюють "Гради" на базах відпочинку. Про це повідомляє﻿ Запорізька ОВА.

"Жителі курортного селища Кирилівка Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали рити окопи навколо населеного пункту, а на базах відпочинку встановили "Гради" , - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за інформацією місцевих, окупаційні війська розмістилися у с. Любимівка та с. Зелений гай Василівського району.