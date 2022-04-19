Запорізька ОВА: в Кирилівці окупанти розміщують "Гради" на базах відпочинку
У Кирилівці військові РФ риють окопи та встановлюють "Гради" на базах відпочинку. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Жителі курортного селища Кирилівка Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали рити окопи навколо населеного пункту, а на базах відпочинку встановили "Гради", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, за інформацією місцевих, окупаційні війська розмістилися у с. Любимівка та с. Зелений гай Василівського району.