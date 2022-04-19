Bloomberg: ЄС візьме на себе основну частину витрат на відновлення України

Європейський Союз планує створити трастовий фонд солідарності для фінансування відновлення України. Державам-членам ЄС повідомили, що вони повинні сплатити основну частину витрат, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, Європейська комісія повідомила дипломатам, що працює над інструментом у рамках ЄС, орієнтованим на довгострокові потреби країни, а не над багатостороннім інструментом, оскільки блок планує сплатити більшу частину витрат.

Фонд буде створено за зразком Фонду відновлення після COVID-19 для держав-членів. Гроші виділятимуться на інвестиції та реформи за погодженням з урядом України. Поки що неясно, скільки грошей буде надано за рахунок грантів чи кредитів, розповіли співрозмовники агентства.

Оскільки війна все ще продовжується, в Єврокомісії не хочуть озвучувати можливу суму, але послам ЄС повідомили, що йдеться про сотні мільярдів євро протягом десятиліть.

Очікується, що теми післявоєнного відновлення та можливих військових репарацій обговорюватимуться протягом наступних тижнів. Високопосадовці у Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва та те, як гарантувати, щоб величезну суму грошей не було використано не за призначенням, сказали співрозмовники Bloomberg.

Агентство зазначає, що навіть після закінчення війни будуть серйозні перешкоди для реалізації плану відновлення країни через повсюдну корупцію в Україні та відсутність надійних механізмів нагляду.

Нідерланди пропонують, щоб допомога Україні використовувалася, зокрема, для створення структур у країні, які наблизять її до ЄС та полегшать можливий вступ до блоку, розповіли співрозмовники Bloomberg.

В якості першого кроку Єврокомісія разом зі Світовим банком проведе ретельну оцінку фінансових потреб України.

Більшість первісної допомоги піде на відновлення інфраструктури та підтримку надання державних послуг. Єврокомісія також розглядає питання щодо розширення гарантій для допомоги компаніям, зокрема аграрним.