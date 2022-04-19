Моравецький сьогодні відвідає Львів

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відкриє у вівторок у Львові модульне містечко для внутрішньо переміщених українців, створене на кошти польського бюджету. Про це написав у вівторок у Твіттері голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє Укрінформ.

"За ініціативою польського уряду в Україні будуються контейнерні містечка для внутрішньо переміщених осіб. Притулок у них знайдуть жінки та діти, які тікають зі сходу від російської агресії. Перше з них прем'єр-міністр Матеуш Моравецький відкриє сьогодні у Львові" , - написав Дворчик.

Як відомо, у своєму останньому авторському подкасті Моравецький в минулу суботу підкреслив, що російські товари сьогодні "стікають кров’ю", відтак потрібно відмовлятися від купівлі всього російського. В умовах, коли західні санкції проти РФ запроваджуються дуже повільно, він закликав поляків вводити свої особисті: бойкотувати у Польщі російські товари, російські компанії, а також міжнародні компанії, які не хочуть перестати працювати в Росії.

Як підкреслив Моравецький, Росію також потрібно виключити з усіх міжнародних спортивних федерацій та міжнародних спортивних змагань.

Глава польського уряду також порадив пересічним полякам найближчим часом більше звертати увагу не на російську літературу, а українську, і читати не Пушкіна, а Тараса Шевченка.

Громадські активісти останнім часом активно пікетують у Польщі торговельні мережі, які відмовилися вийти з РФ, зокрема, Leroy Merlin та Auchan.