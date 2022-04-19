Арестович: битва за Донбас іде дуже обережно

Битва за Донбас почалася 17 квітня, але йде дуже обережно, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону у вівторок, 19 квітня, повідомляє Корреспондент.

"Битва за Донбас, яку оголосили, яка офіційно почалася позавчора. Я чув, що деякі американські експерти сказали, що вона ще не почалася - це помилка. Я можу сказати, що вона почалася і йде, просто йде дуже обережно" , – сказав він. ﻿

Також Арестович описав тактику настання російських військ на Донбасі.

"Як наступає російська армія на Донбасі: вони накопичили під Ізюмом відносно велику кількість військ. Орієнтовно 25 тисяч людей. Велика кількість для цієї фази війни і за нинішніми мірками, бо спочатку було 50 тисяч. Вони намагаються окремими ротами просуватися вперед, вишукуючи слабкі місця нашої оборони. Якщо знаходять, вони туди намагаються вклинитися" , – розповів він.

За словами Арестовича, наступ на сході триває вже 12-ту добу.

"Наступ триває вже 12-ту добу на Донбасі. Все ж таки чекали якогось наступу: як 24 лютого, коли навалилася велика страшна сила. Ні, все йде обережно. Всі ці дії, які почалися 12 днів тому – це ротні групи РФ намагаються просунутися вперед. На півдні вони також намагаються оточити нас – це почалося лише позавчора. І так само окремими ротними групами у напрямку Гуляйполя" , – сказав він.

"Вони можуть взяти кілька наших населених пунктів. Зрозуміло, що будуть втрати і в нас. Але загалом цей нещасний наступ провалиться на 99%, тому що сил, які вони накопичили, недостатньо. Крім того, якщо раніше їм ставилося завдання, вийди до Дніпра і Запоріжжя, то зараз вони хочуть вже оточити Краматорськ, Слов'янськ і наше угруповання, що перебуває більше на південному сході, а також, можливо, відсікти Рубіжне, Попасну і Сєверодонецьк. Але там наші війська зробили кілька контратак уночі, і ворог не просунувся, незважаючи на потужну артилерійську підготовку" , – додав Арестович.

Крім того, він заявив, що угруповання російських військ на Донеччині є останнім оперативним резервом Росії.