Нацполіція: прокуратура хоче арештувати майно дружини Медведчука

Офіс Генпрокурора готує клопотання щодо арешту майна дружини затриманого нардепа Віктора Медведчука. Після чого активи можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої інфраструктури.﻿ Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука" , - ідеться в повідомленні.

Зокрема, 18 квітня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області, де виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належить родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет "BUL", 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця "Фаберже".

Наразі сума виявленого майна встановлюється.

"Офісом Генерального прокурора вже готуються клопотання про накладання арешту" , - заявили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, надалі арештовані активи планують передати в управління до АРМА.