В Україні обіцяють надати доступ до інтернету Starlink усім охочим

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України обіцяє надати доступ до супутникового інтернету Starlink усім охочим в Україні, повідомляє УНІАН.

"Масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу в мережу від компанії SpaceX споживачами, окрім об’єктів критичної інфраструктури, наразі обмежене" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для зняття обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, вони можуть бути допущені до масового використання.

В прес-службі відмітили, що розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) дало змогу використовувати обладнання для доступу до супутникового інтернету на об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави та життя тисяч українців.