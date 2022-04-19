Арестович: ракетні удари РФ по Україні будуть до останнього дня війни

Росія продовжить завдавати ракетних ударів по Україні до останнього дня війни. Така тактика триватиме ще як мінімум місяць, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону.

"Не повинно бути ніяких ілюзій, ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни і безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала їх за результатами Будапештського меморандуму. В цьому велика іронія полягає. Таких ракет у них ще сотні, а враховуючи, що в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет, можна порахувати на скільки ракетних залпів у них залишилося" , - зазначив він.

Арестович вважає, що частину ракет Росія залишить на "страшну війну з НАТО".