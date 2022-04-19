Лавров відкидає можливість ядерного удару по Україні

Російська Федерація не розглядає можливість застосування ядерної зброї в ході війни проти України. Москва допускає використання тільки звичайних озброєнь. Про це, з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова для India Today, повідомляє РБК-Україна.

"Після того, як Росія і США заявили про те, що не повинно бути ніякої ядерної війни, це просто немислимо, ми стали просувати ініціативу щодо прийняття додаткових зобов'язань в рамках постійних членів Ради безпеки ООН... Так що не розглядається можливість використання ядерної зброї, тільки звичайні озброєння" , - зазначив Лавров.

Також він заявив про початок нової фази так званої "спецоперації".