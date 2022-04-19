Поліція: окупанти вбили понад 1000 цивільних на Київщині

У Київській області від рук російських окупантів загинуло понад 1000 мирних жителів.﻿ Про це заявив голова обласної поліції Андрій Нєбитов, повідомляє Новое время.

За його словами, лише в Бучі вже виявлено понад 420 тіл.

Тіла продовжують знаходити, оскільки люди повертаються додому та знаходять загиблих у себе в будинках, у підвалах чи колодязях.

Лише за добу правоохоронці провели огляд та доставили до моргів Київської області тіла 48 людей.