Українців закликають на Великдень дивитись богослужіння по телебаченню й онлайн

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає﻿ вірян у неділю, 24 квітня, дотримуватись комендантської години та переглядати служби по телебаченню та онлайн.

"Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні ‒ це важливо для безпеки! Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн" , - йдеться в повідомленні.

У суботу, 23 квітня, о 23:30 в національному марафоні єдиних новин #UAразом та на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА розпочнеться пряма трансляція нічного богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

24 квітня з 7:30 до 11:30 національний марафон єдиних новин #UAразом та суспільний телеканал UA:КУЛЬТУРА транслюватиме богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.