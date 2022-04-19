Валютний ринок в умовах війни: 55-й день

У вівторок, 19 квітня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю 15 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс порівняно з попереднім днем і становить 119,35 млн доларів. Операцій у доларі США пройшло на 118,98 млн. доларів (як бачимо, у п'ятницю операцій у євро на міжбанку практично не було). Дані щодо операцій на міжбанківському валютному ринку Національний банк публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, минулої п'ятниці обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був нижчим, ніж обсяг заявок на купівлю на 35,9 млн доларів.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 вівторка євро купують по 31,569 гривень, а продають по 31,8847 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 19 квітня зменшився на 2481,8 млн. і склав 54 206,7 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам будуть запропоновані два випуски ОВДП у гривні терміном на 7 та 14 місяців, а також ОВДП у доларах США терміном на 1 рік та ОВДП у євро терміном на 8 місяців.

На готівковому валютному ринку у вівторок спостерігається стабілізація ціни "американця". А у столиці він навіть дещо подешевшав: якщо вчора його можна було купити за 32,60-32,75 гривень, то сьогодні – вже за 32,55-32,60 гривень. В обласних центрах подекуди долар подорожчав, подешевшав, але зміна цінників - несуттєва. Так, у Вінниці сьогодні долар подорожчав із вчорашніх 32,55 до 32,60-32,70 гривень, в Одесі – з 32,60 до 32,70 гривень, у Львові – з 32,30 до 32,35-32,40 гривень, а у Рівному та Полтаві цінник залишився на рівні вчорашнього дня.

Євро на FOREX спробувало продовжити зниження, але від рівня 1,0761 різко пішло вгору на тлі чергової хвилі ослаблення американського долара і піднялось до позначки 1,0814 долара. Готівкове євро в Україні також зросло у ціні: учора в Києві євро продавали за 35,60-35,70 гривень, а сьогодні – вже за 35,90-35,95 гривень.

Ціна криптовалюти №1 «біткоїна» після вчорашнього падіння до 38 536,51 $ знову зростає. У ніч на вівторок біткоїн виріс на біржі Binance до 41263,43 $ і до моменту написання статті торгується в діапазоні 40570-40870 $. Інтерес до покупок зберігається, як і потенціал зростання у напрямку 50-55 тисяч доларів за монету.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.