Німецький виробник побутової хімії Henkel заявив про припинення діяльності в РФ

Німецька компанія Henkel, яка виробляє косметику та побутову хімію, змінила свою позицію і заявила про припинення діяльності в Росії, повідомляє УНІАН.

У заяві компанії йдеться, що таке рішення схвалене на тлі війни в Україні.

"Henkel засуджує війну Росії проти України та насильство проти невинних мирних жителів. Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні" , - цитує прес-служба генерального директора Карстена Кнобеля.

Водночас у компанії зазначили, що Henkel буде співпрацювати зі своїми командами в Росії над деталями, щоб забезпечити впорядкований процес завершення діяльності. Тим часом 2500 співробітників Henkel в Росії продовжуватимуть працювати та оплачуватимуться.

"Очікуваний фінансовий вплив для Henkel в результаті запланованого виходу на цей час неможливо кількісно оцінити" , - додали у компанії.

Нагадаємо, на початку квітня у Henkel заявляли, що компанія поки продовжить роботу у Росії та вживатиме подальші заходи у разі необхідності.