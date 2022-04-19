ГУР: армія РФ планувала вторгнення в Білорусь
Військова розвідка України отримала документи, які свідчать про підготовку Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі. Про це, з посиланням на ГУР, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі в РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.
Так, окупація Білорусі планувалася з приводу запобігання втягування Росії “в регіональну або широкомасштабну війну із країнами - членами НАТО у країнах”.
"Одним із доказів підготовки Росії до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда до задуму на перегрупування з'єднань та військових частин 1 танкової армії в район виконання завдання", - наголосили у ГУР.