ГУР: армія РФ планувала вторгнення в Білорусь

Військова розвідка України отримала документи, які свідчать про підготовку Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі. Про це, з посиланням на ГУР, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі в РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.

Так, окупація Білорусі планувалася з приводу запобігання втягування Росії “в регіональну або широкомасштабну війну із країнами - членами НАТО у країнах”.